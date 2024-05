Prima il frigorifero, poi la lavatrice: una scintilla e scoppia l'incendio in casa

Prima una scintilla causata da un cortocircuito, poi le fiamme e il fumo. Incendio in una villetta di via Ugo Foscolo a Turbigo, comune della città metropolitana di Milano, nella mattinata di oggi, mercoledì 8 maggio. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco, non si registrano feriti ma una persona (presente in casa quando sono scoppiate le fiamme) è stata accompagnata in codice verde al pronto soccorso perché leggermente intossicata.

Tutto è accaduto poco prima delle 8.30, come riferito dai vigili del fuoco del comando di Milano. Le fiamme, più nel dettaglio, sono divampate da un frigorifero della taverna dell'abitazione e successivamente hanno coinvolto la lavatrice. È subito scattata la chiamata al 112 e sul posto sono intervenuti tre mezzi dei pompieri. L'incendio è stato spento poco dopo dai vigili del fuoco. Non si registrano gravi danni, ma una persona presente in casa durante l'incendio è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale: avrebbe respirato del fumo.

Le sue condizioni, fortunatamente, non destano particolari preoccupazioni.