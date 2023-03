Dà fuoco al condominio per punire i vicini di casa

Esasperata dai continui screzi con i condomini decide di dare fuoco al palazzo in cui lei stessa abita. È successo a Reggio Emilia, il 2 marzo scorso. Una donna ha cosparso di benzina l’androne del palazzo per vendetta nei confronti dei vicini. La 56enne ha anche cercato di gettare addosso agli inquilini che voleva punire, madre e figlio, del liquido infiammabile. Fortunatamente le vittime, dopo una colluttazione con la donna, sono riuscite a scappare. Sono stati trasportai d’urgenza al pronto soccorso per le esalazioni di fumo respirate, senza riportare gravi conseguenze.

Per queste ragioni alla donna è stata applicata dal gip del tribunale di Reggio Emilia la misura cautelare della sicurezza provvisoria della libertà vigilata per un anno, con le accuse di tentato incendio e lesioni personali.

Continua a leggere su Today.it