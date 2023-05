Incendio in una palazzina: donna muore a letto carbonizzata 

Avvolta dalle fiamme all'improvviso, senza avere il tempo di chiedere aiuto o di dare l'allarme. Una donna di 68 anni, Tamara T., ha perso la vita in un violento incendio divampato nella serata di ieri, martedì 9 maggio, a Cornaredo, in provincia di Milano. La vittima, un'italiana con problemi di disabilità, abitava al terzo piano dello stabile di via Primo Levi 5, proprio nell'appartamento da cui sono partite le fiamme.

Nell'abitazione, stando a quanto appreso, in quel momento si trovava soltanto la donna. Quando i vigili del fuoco sono riusciti a domare l'incendio, hanno trovato la 68enne nel letto, ormai morta carbonizzata. I caschi rossi hanno invece salvato il gatto che faceva compagnia all'anziana. Ancora in corso di accertamento le cause del rogo, su cui indagano i carabinieri. La salma della 68enne è stata affidata all'autorità giudiziaria.