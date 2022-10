Scoppia incendio in casa e crolla solaio, vigili del fuoco feriti

Paura ieri sera a Pitigliano (Grosseto) per un incendio scoppiato in un'abitazione, con all'interno una donna e i suoi due figli. Le fiamme si sono propagate rapidamente e hanno fatto crollare il solaio. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in salvo la famiglia, ma tre operatori sono rimasti feriti.

L'allarme è scattato intorno alle 21. L'appartamento in fiamme è su due livelli e si trova nella zona meno accessibile del borgo. Sono intervenuti i vigili del comando di Grosseto, distaccamento di Orbetello, di Sorano e Gradoli del comando di Viterbo. Il solaio in legno è crollato parzialmente e tre vigili del fuoco sono rimasti feriti. Gli operatori sono stati portati in ospedale per accertamenti e poi dimessi. I colleghi hanno messo in salvo la donna e i figli, che sono illesi. Sul posto anche il 118 e i carabinieri. L'appartamento è stato dichiarato inagibile.