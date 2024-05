Incendio devasta cantiere nautico a Fiumicino: distrutte 4 imbarcazioni

Gravi i danni causati da un incendio divampato alle prime luci dell'alba in cantiere nautico in via della Scafa 121 a Fiumicino, sul litorale della Capitale. Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco che sono riusciti a contenere il rogo impedendo che si propagasse in tutta la zona circostante.

#Roma, dalle 5.40 del mattino intervento dei #vigilidelfuoco a Fiumicino per l’#incendio in un cantiere nautico: 4 imbarcazioni coinvolte, evitata dalle squadre la propagazione delle fiamme alla vegetazione vicina. Operazioni di bonifica in corso#13maggio pic.twitter.com/0Gc8wn1I8V — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 13, 2024

L'allarme è scattato intorno alle 4:40 del mattino, come riferito dai vigili del fuoco accorsi sul posto. Le fiamme hanno distrutto 4 imbarcazioni, tutte comprese tra i 12 i 18 metri, che hanno riportato pesanti danni la cui esatta entità resta però da verificare, così come andranno accertate le cause che hanno scatenato l'incendio che non ha fortunatamente provocato feriti.