Furgone prende fuoco in mezzo alla strada: "Automobilisti indifferenti, facevano lo slalom"

Nessuno è rimasto ferito. Un furgone è andato in fiamme nel bel mezzo della Casilina, con i vigili del fuoco sul posto impegnati a spegnerlo. Gli automobilisti fanno lo slalom tra i mezzi di soccorso per superare il tratto.

Succede a Roma in zona Finocchio, e a raccontare l'accaduto l’assessore alla sicurezza del municipio VI, Andrea la Fortuna, tra i primi a intervenire sul posto per cercare di regolare la viabilità: "Un furgone parcheggiato in via Vizzini ha preso fuoco ed è finito su via di Casilina - ha riferito la Fortuna proprio dal luogo dell’incendio, con i vigili del fuoco alle spalle - Sono rimasto stupefatto dalle reazioni. Non solo mi sono messo a rischio avvicinandomi al furgone in fiamme, ma ho cercato di regolare la viabilità provando a fermare le auto che invece passano, indifferenti, vicino a un mezzo che potrebbe esplodere. C’è gente che è riuscita a passare tra i mezzi dei vigili del fuoco mentre stavano spegnendo l’incendio".

La dinamica dell'incendio non è chiara. In ogni caso il furgone è stato alla fine messo in sicurezza dai vigili del fuoco, che hanno poi rimosso il veicolo semidistrutto.