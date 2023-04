Da fuoco al terreno per pulirlo e muore bruciato

Tragedia a Centuripe, in provincia di Enna, dove un ingegnere di 71 anni, Giuseppe Bonanno, è morto nell'incendio appiccato da lui stesso nel suo podere di contrada Piano Daino. L'uomo aveva dato fuoco alle sterpaglie per ripulire il terreno ma le fiamme sarebbero sfuggite al suo controllo, per poi propagarsi fino a ucciderlo. Il fuoco ora avanza anche verso i terreni limitrofi e starebbe minacciando case rurali e allevamenti. Il corpo dell'uomo non è ancora stato recuperato. Sul posto un elicottero e un aereo del Corpo Forestale e i carabinieri. Si attendono i vigili del fuoco per il recupero del corpo.

