Incendio nell'hotel che ospita il set di Temptation Island

Un incendio è scoppiato stanotte all'Is Morus Relais, l'hotel che ospita da anni il set della trasmissione Mediaset Temptation Island. La struttura si trova a Santa Margherita di Pula, a circa quaranta chilometri da Cagliari. Sono ancora ignote le cause del rogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme.

Secondo le prime informazioni, tutto sarebbe partito dal fuoco divampato da un'automobile in sosta nel piazzale dell'albergo. Le fiamme avrebbero danneggiato anche una parte della sala congressi. Nessun disagio per gli ospiti: la struttura è regolarmente aperta.

Le indagini dei carabinieri sono in corso per valutare l’eventuale dolo dietro il rogo nell’hotel che ospita la seguitissima trasmissione in onda su Mediaset.