Appartamento va a fuoco in un condominio: un morto e nove intossicati

Un uomo di 83 anni è morto in un incendio divampato in una palazzina a Limbiate, in Brianza. Altri nove residenti sono stati medicati per aver respirato fumo, e alcuni sono stati portati in ospedale, ma tra essi nessuno sarebbe in gravi condizioni. Teatro della tragedia uno stabile tra via Bolzano e via Manzoni: il cadavere carbonizzato è stato trovato da pompieri e i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Come spiega Monzatoday le fiamme si sono sprigionate intorno alle 7 in via Bolzano e l'allarme è partito da un appartamento al secondo piano di uno stabile. Sul posto in pochi istanti sono intervenuti quattro mezzi dei vigili del fuoco con autobotti, autoscala e carro soccorso dai distaccamenti di Desio e Lazzate insieme alle forze dell'ordine e ai mezzi del 118.

Per consentire le operazioni di spegnimento è stato evacuato lo stabile e una famiglia - tra cui una mamma con due bambini - è stata soccorsa in via precauzionale dal personale del 118 e trasferita in ospedale per accertamenti.