Fiamme in condominio, 33enne muore nella fuga: 13 intossicati salvati dai pompieri

Una persona è morta e altre tredici sono rimaste intossicate in un incendio scoppiato ieri domenica 20 novembre 2022 poco prima di mezzanotte in un appartamento di un palazzo nel quartiere di Cittadella, alla periferia di Mantova.

La vittima, rinvenuta dai vigili del fuoco nell'appartamento invaso dal fumo, non è ancora stata identificata. Le fiamme si sono sviluppate in un alloggio abitato da una coppia con un bambino. I tredici intossicati, tra cui alcuni bambini, sono stati ricoverati negli ospedali di Mantova e di Castiglione delle Stiviere. Il condominio è abitato da molte famiglie straniere. I vigili del fuoco sono ancora in azione: soccorse con l'autoscala diverse persone bloccate ai piani superiori.

#Incendio in un appartamento al 1º piano di un palazzo a #Mantova, #vigilidelfuoco al lavoro dalla tarda sera di ieri fino a notte inoltrata: soccorse con l'autoscala diverse persone bloccate ai piani superiori, rinvenuto purtroppo il corpo privo di vita di un uomo #21novembre pic.twitter.com/tLQiNA4QY6 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 21, 2022

Secondo quanto apprendono i quotidiani locali a perdere la vita sarebbe stato un giovane di 33 anni di origine senegalese. L’uomo, nel tentativo di fuggire dal condominio, è scappato nel vano scale per scendere ma proprio qui si era concentrato da subito il fumo scaturito dal rogo partito dall’appartamento al primo piano: si è intossicato ed è morto.

Sono riusciti a salvarsi invece gli altri abitanti della palazzina, di quattro piani, che sono rimasti nelle proprie abitazioni: sono stati raggiunti dai Vigili del fuoco con le autoscale e portati fuori dal condominio dove intanto le fiamme divampavano.

Alcuni testimoni parlano di una donna che sarebbe uscita dalla palazzina con un materasso in fiamme. Quattro famiglie con anche bambini sono state sfollate e al momento ospitate alla Foresteria del Campo Canoa.