Intrappolata in casa durante un incendio: morta una donna

Una anziana di 89 anni è morta a causa di un incendio divampato nel suo appartamento di via Paolo Giovio a Milano (zona Washington) nella serata di martedì 10 maggio.

I contorni della vicenda non sono chiari e sul caso stanno indagando i carabinieri, ma secondo una prima ricostruzione di Milanotoday le fiamme sono divampate intorno alle 22:30 nell'appartamento della donna, al piano rialzato di una palazzina di 4 piani al civico 24. Sono subito scattati i soccorsi e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con diverse autopompe oltre ai soccorritori dell'agenzia regionale di emergenza urgenza. Il rogo è stato subito confinato dai pompieri che hanno evacuato tutti gli abitanti, circa 25 persone.

Per la donna, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: quando i vigili del fuoco sono entrati nell'abitazione l'hanno trovata riversa al suolo. Secondo quanto trapelato è morta per le ustioni e i fumi respirati.