Il boato e le fiamme, incendio distrugge ufficio: due feriti

Prima il boato, poi le fiamme. Due persone sono rimaste ferite in modo grave per un incendio divampato lunedì sera in un'agenzia di noleggio auto in piazza De Angeli a Milano. Tutto è accaduto intorno alle 20, come appreso da MilanoToday. Stando a una prima ricostruzione c'è stata un'esplosione e poi si sono sprigionate le fiamme e l'ufficio è andato distrutto. Sulle cause è in corso un'indagine.

Sul posto sono intervenute le squadre del 115 comando provinciale di Milano con diversi mezzi. I vigili hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la galleria commerciale in cui si trova l'agenzia. Due uomini - il titolare e un amico - sono rimasti intossicati. I feriti hanno 41 e 52 anni, il primo è arrivato in ospedale in codice rosso.