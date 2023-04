Scoppia incendio in casa, mamma di tre figli muore intossicata

Una sigaretta rimasta accesa o un cortocircuito. Potrebbero essere queste le cause dell'incendio divampato in un'abitazione di Capriolo (Brescia) e nel quale è rimasta uccisa Loredana Rossi, 55 anni. Venerdì sera la donna è stata soccorsa e portata in ospedale, dove è deceduta 24 ore dopo il ricovero. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo (ma senza indagati).

Secondo una prima ricostruzione Loredana Rossi era sola in casa quando è scoppiato il rogo ed è svenuta per via del fumo inalato. I primi a dare l'allarme sono stati i vicini di casa. Poi sono accorsi il marito - che era uscito per una passeggiata con il cane - i tre figli della coppia, fratelli e sorelle della donna.

Loredana era molto conosciuta a Capriolo, aveva gestito e lavorato in due diversi bar della zona. Era anche attiva nel mondo del volontariato.