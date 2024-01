Sorpreso dalle fiamme nella sua casa: Guliano muore a 59 anni

Tragedia a Levico Terme (Trento) dove un uomo di 59 anni è morto nel pomeriggio del 5 gennaio in seguito all'incendio che si è sviluppato nel suo appartamento. La vittima è Giuliano Lazzeri e viveva in viale Dante.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario, circa dieci persone sono state fatte evacuare per sicurezza dallo stabile. Originario della zona di Pergine, Lazzeri lavorava come operatore socio sanitario. Sono in corso gli accertamenti per comprendere le esatte cause dell'incendio.

Come riporta la stampa locale, tra i primi ad accorrere il sindaco, Gianni Beretta, che è titolare di un negozio di calzature che si trova nelle vicinanze del palazzo. "La porta l'ho buttata giù - ha raccontato - però all'interno le fiamme erano già altissime e non c'era la possibilità di entrare, quindi ho dovuto desistere. Purtroppo la persona che viveva nell'appartamento è deceduta, mentre tutti gli altri abitati del palazzo sono riusciti a uscire in tempo e nessuno di loro - fortunatamente - ha riportato conseguenze. È una tragedia. Devo ringraziare tutti i vigili del fuoco intervenuti, i corpi volontari di Levico Terme e Pergine e i permanenti di Trento che, con il loro rapido intervento hanno evitato che le fiamme si propagassero".