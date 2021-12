Incendio in un officina: dipendente muore carbonizzato

Un uomo ha perso la vita in un violento incendio sviluppatosi nel pomeriggio di ieri, venerdì 24 dicembre, all'interno di un'officina in via di Malagrotta, a Roma.

Le fiamme sarebbero partite da due veicoli che erano in riparazione e all'interno di uno di essi è stato rinvenuto il corpo carbonizzato di un uomo, che sarebbe dipendente dell'officina.

Sul caso indaga la polizia che propende per l'incidente. Gli agenti stanno cercando di risalire all'identità della vittima, anche i suoi documenti sono stati distrutti dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia.