Scoppia incendio al centro commerciale: alta colonna di fumo nero

E' scaturito durante dei lavori di impermeabilizzazione del tetto, l'incendio che questo pomeriggio ha reso necessaria l'evacuazione del centro commerciale di Ponte a Greve, alla periferia di Firenze. A renderlo noto Unicoop Firenze.

Le fiamme, viene precisato in una nota, non hanno interessato il punto vendita, che è comunque stato evacuato in via precauzionale. L'Incendio è adesso sotto controllo grazie all'intervento dei vigili del fuoco di Firenze, con il supporto dei comandi di Prato e Pistoia.

Nessun intosscato, nessun ferito. Impressionanti le immagini dell'alta colonna di fumo nero.