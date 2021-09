Il tetto di un palazzo prende fuoco: diverse famiglie evacuate

L'incendio in pieno centro a Torino: dallo stabile si è alzata una colonna di fumo visibile a diversi chilometri di distanza

Un violento incendio è divampato nella mattina di oggi, venerdì 3 settembre, in un palazzo che si affaccia su piazza Carlo Felice, nel centro di Torino. Sul posto sono intervenute diverse squadre di Vigili del fuoco. Le fiamme di sarebbero sprigionate in alcune mansarde generando una colonna di fumo nero visibile anche a distanza.

A causa delle fiamme, alcune persone che si trovavano vicino all'area interessata dal rogo, diverse famiglie sono state evacuate dalle abitazioni vicine alla scala. Sul posto stanno intervenendo 3 squadre dei vigili del fuoco con 3 autoscale e 1 carro autoprotettori.

L'intera area è stata transennata e il traffico viene dirottato nelle vie intorno a piazza Carlo Felice. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare, ma per fortuna non risultano persone ferite o intossicate.