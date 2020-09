Le fiamme si scatenano nel cuore della notte: un uomo è morto carbonizzato

L'incendio, le cui cause sono ancora da accertare, è stato violento: tragedia nella notte tra domenica e lunedì a Milano. Le fiamme sono divampate all'interno di un appartamento in via Cittadini, al quinto piano della scala E del condominio Aler al civico 2.

L'incendio in via Cittadini a Milano

L'allarme e le chiamate ai vigili del fuoco sono partite poco dopo le 2 di notte e sul posto nel giro di pochi minuti sono intervenute 5 squadre dei vigili del fuoco, polizia locale, carabinieri e soccorritori del 118.

Quando i pompieri sono riusciti a introdursi nell'appartamento, hanno trovato la vittima - la cui identità non è ancora nota - già priva di vita, morta carbonizzata. Altre due persone, un uomo e una donna, sono state portate all'ospedale Sacco per precauzione, ma non sono in condizioni gravi.. Tutto il palazzo è stato evacuato e le indagini sono affidate ai carabinieri.