L'appartamento va a fuoco: disabile muore tra le fiamme

Un incendio scoppiato nella sua abitazione non ha lasciato scampo ad un uomo di 75 anni, disabile, morto nella notte a Olbia. L'allarme è scattato intorno alle 4 del mattino in un appartamento di via Volterra. Sembra che l'anziano, che si muoveva su una sedia a rotelle, abbia provato in qualche modo anche a spegnere il rogo, finendo però per essere sopraffatto dalle fiamme e dal fumo. Quando i soccoritori sono entrati nell'appartamento lo hanno trovato esanime. Secondo una prima ipotesi l'incendio potrebbe essere partito da una stufa elettrica che si trovava in soggiorno. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri che ora dovranno fare chiarezza sull'accaduto.