Incendio in ospedale: fiamme e fumo nero nella sala mensa

Un incendio è scoppiato nei locali mensa della sala convegni dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Da quanto si è appreso i vigili del fuoco, al lavoro sul posto, avrebbero già domato il rogo. L'edificio è stato avvolto da una nuvola di fumo. Secondo il direttore sanitario dell'ospedale, Benedetto Trobia, al momento la situazione è "sotto controllo" e "non è stato necessario fare evacuare i degenti ricoverati nei reparti". Le squadre sono ancora al lavoro per bonificare i locali e controllare i danni. La sala mensa interessata dalle fiamme verrebbe utilizzata saltuariamente per il catering in occasione di convegni. Non si conoscono le cause del rogo.