Accende una sigaretta e manda a fuoco tutto: paziente innesca incendio in ospedale

Fiamme e paura all'ospedale di Frattamaggiore (Napoli). Una paziente del reparto Covid avrebbe tentato di accendere una sigaretta, innescando il rogo e rimanendo lei stessa ustionata. La donna è ricoverata in gravi condizioni, ma non è considerata in pericolo di vita.

Pare che prima abbia preso fuoco il materasso, poi la paziente nel tentativo di fuggire avrebbe tirato il tubo dell'ossigeno alimentando però ancora di più le fiamme. L'incendio è stato immediatamente domato dagli infermieri presenti nelle sale vicine, tuttavia la paziente è rimasta gravemente ustionata. Per lei è stato disposto il trasferimento all'ospedale Cardarelli nel centro grandi ustionati. L'incendio è stato completamente domato in quanto limitato alla postazione della paziente.