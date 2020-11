Fiamme in un appartamento: muore una donna

Una donna di 71 anni, M.P., ha perso la vita in un incendio scoppiato intorno alle 7 di oggi, lunedì 30 novembre, in un appartamento di Ozzano, in provincia di Bologna. Il rogo è avvenuto in un palazzina di due piani in via Fratelli Cervi, dove abitano due famiglie.

Incendio a Ozzano (Bologna): morta una donna

La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti ma dai primi riscontri sembra che l'incendio si sia originato da una catasta di legna vicina al camino. Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, squadre dei Vigili del Fuoco da Budrio e Bologna e i Carabinieri.

Alcune persone sarebbero riuscite a uscire dalla casa prima che le fiamme si propagassero in tutto l'appartamento mentre la donna è stata soccorsa dai caschi rossi, ma i tentativi di rianimazione sul posto, proseguiti con l'arrivo dei sanitari del 118, sono stati vani.

I Vigili del Fuoco hanno verificato l'agibilità dell'abitazione ed eventuali danni, sono intervenuti con 5 squadre e due autobotti, riuscendo così a domare le fiamme. Sul posto anche il funzionario di servizio VF. Diversi i danni, specialmente a causa del fumo. Presenti oltre a 118 e 115 anche i Carabinieri con i reparti scientifici insieme al nucleo territoriale d'investigazione antincendio dei VVF.