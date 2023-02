Spaventoso incendio in un palazzo: evacuate 90 persone

Decine di famiglie sono state costrette a lasciare la propria abitazione dopo che un violento incendio è divampato sul tetto di un palazzo di via Piacenza, nel quartiere Massana di Genova. Le fiamme hanno avvolto il tetto della palazzina nella serata di ieri, martedì 14 febbraio, con le operazioni di spegnimento che sono andate avanti per tutta la notte.

Genova, incendio sul tetto di un palazzo

Circa 90 le persone sfollate. Un vigile del fuoco è rimasto ferito a un ginocchio mentre un residente è andato in ospedale perché senza medicine. Sul posto sono ancora presenti due squadre dei vigili del fuoco perché le fiamme riprendono vigore a tratti. Sette le pattuglie dei vigili urbani che hanno chiuso via Piacenza e via Emilia. L'ipotesi più accreditata, al momento, è quella di un innesco involontario causato dall'attrezzatura usata per i lavori di rifacimento del tetto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'allarme è scattato alle 22.40 di ieri sera, quando la centrale operativa dei vigili del fuoco di Genova ha inviato diversi mezzi per domare il rogo divampato sul tetto del palazzo. Una colonna di fumo nero, sollevatasi dal luogo dell'incendio, ha riempito il cielo sopra la città, con i residenti delle zone limitrofe che hanno lamentato la presenza di un forte odore di bruciato. Gli abitanti del palazzo sono stati allontanati in via precauzionale dai pompieri, protezione civile al lavoro per trovare una sistemazione alle persone che non hanno un posto dove andare.