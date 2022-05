Incendio e fumo, evacuato Palazzo Re Enzo a Bologna

Un incendio, di cui al momento non si conoscono le cause, è divampato all'interno di Palazzo Re Enzo, storico edificio nel cuore di Bologna. È successo intorno alle ore 13 di oggi, mentre all'interno dello stabile si stava svolgendo la kermesse StartUp Day, dedicata alle nuove realtà imprenditoriali del territorio. Immediata l'evacuazione dei presenti. Sul posto i vigili del fuoco, ora impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo.

Dalle prime informazioni apprese da BolognaToday, ma non ancora confermate in via ufficiale, a fuoco sarebbe andata la libreria del palazzo. Immediato l'allarme quando il fumo ha iniziato a invadere i locali, fino a riversarsi all'esterno dell'edificio storico. Un testimone racconta: "Ci trovavamo dentro per presentare la nostra start-up, quando ci hanno detto di abbandonare la sala immediatamente. Stiamo con le mascherine, l'aria è irrespirabile. C'è stata un po' di panico, ma la situazione è stata gestita molto velocemente".

Al momento non si conosce l'entità dei danni causati dalle fiamme. Sul luogo comunque sono arrivati, oltre ai caschi rossi, anche i sanitari del 118 e la polizia.