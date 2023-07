Fiamme nella pineta sulla spiaggia, bagnanti in fuga: evacuate le strutture

Un vasto incendio è in corso a Torre Mozza, nella marina di Ugento, in provincia di Lecce. Le fiamme stanno aggredendo la pineta dal pomeriggio di oggi, giovedì 27 luglio: sul posto sono al lavoro vigili del fuoco, protezione civile e due Canadair. A scopo precauzionale cento persone sono state evacuate da una delle strutture ricettive della zona, l'antica masseria di Rottacapozza, ma il vento aiuta la propagazione delle fiamme che ora minacciano Lido Marini.

L'incendio nella pineta di Torre Mozza: le ultime notizie di oggi 27 luglio 2023

I bagnanti vengono fatti allontanare dai lidi e si registra il danneggiamento di alcune auto. Ora il timore è che il fronte del fuoco, alimentato dal forte vento, possa avanzare velocemente verso la zona dei villaggi turistici. Il fuoco, partito da Torre Mozza, è avanzato di circa tre-quattro chilometri, fino a raggiungere Lido Marini dove è stato evacuato un villaggio turistico all'ingresso della località marittima.

Secondo quanto riportato, gli accessi a Torre Mozza sono chiusi per la presenza delle fiamme. Sul posto sono al lavoro due Canadair. Dopo essere partito dalla zona alta di Torre Mozza, il fuoco ha aggredito il bosco, poi la pineta, ha superato la statale ed ha raggiunto prima Torre Mozza e poi, spinto dal vento, Lido Marini. Non si registrano feriti, ma alcune persone sono state soccorse per aver inalato del fumo.

Il fronte del fuoco ad Ugento sarebbe " sotto controllo", secondo quanto dichiarato dalla Prefettura di Lecce, dove è al lavoro un'unità di crisi dedicata alle attività antincendio. La masseria avrebbe subito danni perché ha preso fuoco il deposito della masserizie e sono state danneggiate le auto di alcuni turisti ferme nel parcheggio. Per spegnere il fuoco è stato chiesto l'invio di altre squadre da Taranto e Brindisi e di due moduli antincendio dalla Basilicata e dalla Campania.

In generale, decine di incendi sono segnalati in tutta la provincia di Lecce con i vigili del fuoco che lavorano a ritmo forzato.

Articolo in aggiornamento

Continua a leggere su Today.it...