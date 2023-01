Le fiamme avvolgono due edifici, oltre 70 persone evacuate

Paura ieri sera a Portici (Napoli) per un vasto incendio che ha coinvolto due edifici. Le fiamme sono divampate in un appartamento al terzo piano di uno stabile al parco Schiano e si sono velocemente propagate ad altre case. I residenti sono rimasti intrappolati e in loro aiuto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per ore. Nei due condomini coinvolti abitano circa duecento persone e le operazioni di evacuazione sono state complicate in quanto le scale sono subito state invase dal fumo. Probabilmente il rogo è stato innescato da una fuga di gas o un corto circuito, ma sono in corso le indagini.

(Video NapoliToday - Scarpati)

Complessivamente sono 26 le persone tratte in salvo, tutte hanno avuto bisogno di cure mediche per il fumo inalato. Settantadue persone sono state sgomberate. "La macchina dei soccorsi si è messa in moto immediatamente, stiamo lavorando per prestare assistenza a tutte le famiglie che sono state coinvolte in questo incidente", spiega il sindaco di Portici Vincenzo Cuomo. Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti i carabinieri, il 118, gli uomini della Protezione Civile del Comune, il personale della polizia municipale e dell'ufficio tecnico. "La situazione è anche sotto il costante monitoraggio della prefettura e della protezione civile regionale", spiega il sindaco.