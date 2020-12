In fuga dalle fiamme si rifugia in bagno, 37enne trovata morta in casa

Una donna è morta in un incendio divampato nelle prime ore del mattino, intorno all'una, in un residence di Rimini, in zona San Giuliano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la 37enne si era rifugiata in un bagno per sfuggire alle fiamme, e in questa stanza è stata trovata senza vita. Due altre persone sono rimasti intossicate dal fumo, un 36enne e un 31enne.

Muore nell'appartamento in fiamme a Rimini

Il dramma si è consumato poco dopo l'1 del mattino quando, per cause ancora in corso di accertamento, un rogo si è sprigionato al secondo piano del residence "Il Capodoglio" in via Nicolini. È scattato l'allarme e sul posto sono accorsi i mezzi dei vigili del fuoco oltre alle ambulanze del 118 e le Volanti della polizia di Stato. Secondo una prima ricostruzione riportata da Riminitoday, ad arrivare per primi sul posto sono stati gli agenti della Questura che hanno cercato di entrare nell'appartamento della 37enne invaso dalle fiamme nel tentativo di liberarla ma hanno dovuto desistere.

Pare che la vittima abbia cercato di proteggersi dal rogo chiudendosi nel bagno, senza finestre o balconi, dove è stata ritrovata senza vita. Il personale del 115 ha provveduto a spegnere le fiamme mentre, i sanitari, hanno portato in pronto soccorso due ragazzi rimasti intossicati dal fumo e ricoverati col codice di massima gravità.

La 37enne originaria del messinese, secondo quanto emerso, lavorava alla scuola elementare "Decio Raggi" a San Giuliano.

Tra i primi ad intervenire anche il proprietario della struttura ricettiva che, nel tentativo di domare l'incendio, ha utilizzato gli estintori in dotazione al residence ma, nonostante tutti gli sforzi, si è dovuto arrendere alla violenza delle fiamme che avevano oramai preso il sopravvento.