Incendio al noto ristorante proprio nel giorno dell’apertura

Un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di venerdì (3 marzo) nella cucina del Kalamaro Fritto, sul porto di Riccione. Il locale, che proprio oggi ha riaperto al pubblico, aveva effettuato il normale servizio all’ora di pranzo ma intorno alle 18 qualcosa è andato storto e le fiamme sono iniziate a divampare mentre il personale ha dato l’allarme al 115. Secondo i primi riscontri le fiamme sarebbero divampate proprio da una friggitrice.

Mentre una densa colonna di fumo si è levata in cielo, in via Parini si sono precipitati i mezzi dei vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere l’incendio ma nonostante tutto il locale è stato dichiarato inagibile. Sul posto tre mezzi e dodici unità, con il coinvolgimento anche del distaccamento di Cattolica dei vigili, e i Carabinieri di Riccione.