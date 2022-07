Incendio vicino Roma, famiglie evacuate dalle loro abitazioni

Ancora fiamme a Roma. A nord est di Roma, per la precisione a San Polo dei Cavalieri, comune a pochi chilometri da Tivoli è scoppiato un incendio che sta interessando il bosco e le sterpaglie, arrivando a lambire alcune abitazioni. Sul posto cinque squadre dei vigili del fuoco e un'autobotte, chiamate per domare il rogo che, scoppiato ieri pomeriggio puntando la zona di Santa Balbina, sembrava domato. Invece, complice il vento, le fiamme hanno ripreso forza dalle 14 di oggi, sabato 16 luglio.

Sul posto sono giunti anche i volontari della protezione civile dei comuni della zona, Marcellina e Palombara Sabina, che sono al lavoro per spegnere l'incendio. Per le dimensioni raggiunte è stato anche richiesto l'intervento di due elicotteri. In via precauzionale sono state evacuate alcune famiglie in via Roma e via Liberata, in zona Santa Balbina.

E' il quinto incendio che interessa la Capitale. La scorsa settimana un maxi rogo è scoppiato nel parco di Centocelle, con una colonna di fumo nero che si è alzata nel cielo, avvistata in ogni angolo di Roma, anche a decine di chilometri di distanza.