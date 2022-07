Scoppia un incendio in un parco, fiamme in due centri sportivi: bambini evacuati

Roma brucia ancora. Lunedì 4 luglio di paura nel quadrante ovest della città. Dalle 13 di oggi, un grande incendio ha colpito la zona di Monte Mario, nell'area di via della Pineta Sacchetti. Fiamme che hanno "mangiato" ettari di verde della riserva del parco del Pineto, con le lingue di fuoco che hanno danneggiato anche parte del centro sportivo Vis Aurelia e del The Fox. Per precauzione sono stati evacuati anche decine di bambini che erano lì.

Sul posto al lavoro i vigili del fuoco con tre squadre, il servizio giardini di Roma Capitale e la protezione civile. Il vento caldo di queste ore, sta alimentando e spostando le fiamme che sarebbero partite proprio nell'area del parco del Pineto, rendendo difficili i soccorsi. In tanti, tra Monte Mario e la zona di Pineta Sacchetti, hanno dato l'allarme. Il timore, oltre alla devastazione del verde, è che l'incendio possa minacciare le palazzine.

L'allarme dei cittadini

Diversi i cittadini, viste le prime immagini, hanno commentato sui social: "Ne parlavamo sabato, è la cronaca di una morte annunciata. Una bomba a orologeria, già annunciata", il pensiero comune. Secondo i primi riscontri l'incendio sarebbe partito da un piccolo focolaio davanti alla biblioteca. È lì che sarebbero state viste le prime fiamme. Almeno 50 le donne e uomini, tra pompieri e volontari della protezione civile al lavoro. Dalle 14:20 in azione anche un elicottero.

Danneggiato centro sportivo Vis Aurelia

Sul posto anche il direttore operazioni di spegnimento, stanno intervenendo in Via della Pineta Sacchetti entrata parco del Pineto, per incendio di sterpaglie e colture. Le fiamme, secondo quanto ricostruito, hanno raggiunto il centro sportivo Vis Aurelia danneggiando momentaneamente alcune strutture in legno e il circolo The Fox in via Ettore Stampini dove sono stati evacuati alcuni bambini a causa del denso fumo.

Incendio sulla Roma Fiumicino

Un incendio che, però, è l'unico a Roma. I pompieri dalle 14 di oggi hanno lavorato anche su decine di roghi che si sono sviluppati nella mattinata a Roma in provincia, come quello sulla Roma Fiumicino dove stanno bruciando sterpaglie ai lati della carreggiata nonché ancora una volta dalle parti di Sant'Angelo Romano, nelle vicinanze di Tivoli.

Fiamme anche in via Siculiana, via Ardeatina in zona Tor Marancia dove anche qui è dovuto intervenire un elicottero, via Santa Maria di Galeria e via Acqua Fredda.