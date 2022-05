Scoppia incendio in una palazzina, 50 persone evacuate

Paura a Roma per un incendio divampato in una palazzina di 7 piani nella zona di Prima Porta, in via Inverigo 20. Le fiamme sono divampate nel vano cantina e il fumo ha rapidamente invaso le scale rendendo impossibile per i residenti uscire dalle proprie case.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo e messo in salvo gli inquilini. Cinquanta le persone evacuate. Secondo un primo bilancio, ci sono 18 intossicati, che sono stati trasportati dal 118 all'ospedale San Carlo di Nancy. Il condominio è temporaneamente inagibile. La causa dell'incendio è al vaglio degli inquirenti.