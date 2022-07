Un altro incendio è scoppiato a Roma

Roma brucia ancora. Il nuovo incendio nella Capitale è divampato oggi 17 luglio nella zona de La Pisana. Più precisamente, secondo quanto si apprende, le fiamme starebbero interessando un'area verde all'interno della Tenuta dei Massimi lungo via della Pisana, con l'allarme scattato all'altezza del civico 435. A bruciare sterpaglie e area boschiva.

Sul posto sono presenti vigili del fuoco e polizia locale. La strada è stata chiusa all'altezza di via del Ponte Pisano. Il traffico è deviato su via del Ponte Pisano e via di Brava. La linea bus 808 è al momento bloccata sul posto.

Secondo quanto si apprende da fonti qualificate il rogo sarebbe sotto controllo, con il lavoro dei vigili del fuoco per ora facilitato dal poco vento presente.