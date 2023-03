Scoppia un incendio in casa: morto un uomo, moglie e figlio in ospedale

Un uomo di 55 anni morto e la moglie di 58 anni e il figlio di 13 anni intossicati ed entrambi ricoverati in ospedale. Feriti anche due agenti della polizia. È stata una notte drammatica nella periferia est di Roma, con un incendio che ha distrutto una famiglia. A dare l'allarme, intorno alle 23:30 di sabato 18 marzo, sono stati i residenti del consorzio di Torre Gaia che avevano notato il fumo e il forte odore di bruciato provenire da un appartamento al piano terra di via Putignano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale medico del 118 e la polizia. Drammatica la scena. I soccorritori hanno estratto la famiglia dalla casa in fiamme. Per il 55enne non c'è stato nulla da fare: l'uomo sarebbe morto intossicato per i troppi fumi respirati. La moglie è stata ricoverata in ospedale insieme al figlio. Entrambi sono stati portati all'ospedale Umberto I insieme a due poliziotti, anche loro intossicati. I quattro non sono in pericolo di vita.

Sul luogo dell'incendio è intervenuta anche la polizia scientifica. Le fiamme sarebbero scoppiate nella sala hobby dell'appartamento a due piani di via Putignano.