Incendio devasta agriturismo: le immagini sono impressionanti

Ieri sera poco dopo le 22 i vigili del fuoco sono intervenuti presso un agriturismo a San Giovanni Suergiu (Sud Sardegna), per spegnere un incendio divampato nell'area esterna. Le alte fiamme hanno investito il fienile e i mezzi dell'azienda. Nel dettaglio, sono andate distrutte centinaia di balle di fieno che si trovavano accatastate in due distinti fienili. Un grosso mezzo meccanico è andato completamente distrutto.

Il grande fuoco era visibile a chilometri di distanza nella notte. Tutti in salvo gli animali dell’azienda agricola. Sul posto hanno operato per ore gli uomini del distaccamento di Carbonia con il supporto di un'autobotte. Fortunatamente non ci sono feriti, ma i danni sono ingenti, per la disperazione dei lavoratori. Non si esclude alcuna pista sull'origine del rogo.

(Video vigili del fuoco)