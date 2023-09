La casa prende fuoco: donna trovata carbonizzata

Tragedia nelle campagne di San Michele Salentino, in provincia di Brindisi. Una donna di 71 anni è morta carbonizzata nell'incendio sviluppatosi nella notte nell'abitazione del figlio, in contrada Augelluzzi.

Incendio in casa: donna morta carbonizzata

L'episodio si è verificato poco prima di mezzanotte. A lanciare l'allarme sarebbe stato proprio il figlio 47enne dell'anziana, che scoperto il rogo ha subito allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere l'incendio, e i carabinieri che conducono le indagini.

Proprio durante le operazioni di spegnimento è stata fatta la macabra scoperta del cadavere della donna, madre del proprietario dell'abitazione, completamente carbonizzata. L'uomo adesso è stato portato nella caserma dei carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni per essere ascoltato. Le cause dell'incendio non sono ancora state chiarite.

Il cordiglio del sindaco

Il sindaco di San MIchele, Giovanni Allegrini, ha espresso il proprio cordoglio per la tragedia. "La notizia della morte di una nostra concittadina ha sconvolto l'intera comunità di San Michele Salentino. A nome dell'Amministrazione comunale, esprimo un sincero e profondo cordoglio a tutta la sua famiglia, che sta vivendo un momento drammatico. La signora in più occasioni aveva fatto ricorso agli uffici comunali, trovando sempre un momento di ascolto. Sono sicuro che le indagini in corso porteranno chiarezza in questa dolorosa vicenda".

+notizia in aggiornamento+

