Scuolabus in fiamme: paura per decine di studenti

Paura a Torvaianica, frazione del comune di Pomezia alle porte di Roma, per un incendio che ha avvolto e distrutto uno scuolabus. Il bus con a bordo circa 70 minorenni era partito da Torvaianica e viaggiava in direzione Pomezia quando intorno alle 7:50 le fiamme sono scoppiate mentre il mezzo transitava in via Danimarca.

Il conducente della tratta adibita al trasporto scolastico, appena ha notato del fumo fuoriuscire dal mezzo, ha accostato mettendo in sicurezza gli studenti e allertando i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale di Pomezia. Il rogo è stato domato in poco tempo. Distrutto l'autobus ma per frotuna nessuno è rimasto ferito o intossicato.