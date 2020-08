Azienda in fiamme, l'incendio domato dai vigili del fuoco: forte odore acre si diffonde a Milano

Hanno lavorato per ore i vigili del fuoco a Settimo Milanese per spegnere le fiamme divampate nel capannone di un'azienda di via Fleming, nella frazione di Seguro. Stando a quanto riferito dai vigili del fuoco, all'interno del capannone c'erano vernici, bitume e materiali di ferramenta.

Il rogo è divampato verso le 21.15 e ha causato una densissima colonna di fumo nero visibile da chilometri. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri della compagnia di Corsico, guidati dal capitano Pasquale Puca, in quel momento la ditta era chiusa e l'incendio potrebbe essere stato causato da un corto circuito. I pompieri di via Messina hanno lavorato a lungo per domare il rogo, che ha devastato l'interno della ditta.

L'odore acre, spinto dal vento, è stato distintamente percepito a Milano tra Baggio, Lorenteggio e Cesano Boscone. Il primo a lanciare l'allarme, sui social, è stato proprio il sindaco di Cesano, Simone Negri, che in serata ha scritto: "Stiamo cercando si capire quale sia la causa della forte puzza che si sente. In via precauzionale, tenete chiuse le finestre".

Poi l'aggiornamento di Sara Santagostino, primo cittadino di Settimo: "Questa sera intorno alle 21 é divampato un incendio, per cause ancora da accertare, in un capannone in via Flaming a Seguro. Grazie al rapido intervento dei Vigili del Fuoco, l'incendio è stato domato e circoscritto. Ho da poco raggiunto l'azienda e sul posto sono presenti anche il proprietario, i Carabinieri di Settimo Milanese e un'ambulanza dell'Associazione Croce Santa Lucia di Zibido San Giacomo. Nonostante sia stato percepito un forte odore, stando ai rilievi finora effettuati, si tratta di materiale non dannoso alla salute - ha rassicurato il sindaco -. La situazione è sotto controllo e ci vorranno ancora un po' di ore per spegnere completamente l'incendio"

In corso i rilievi dei tecnici di Arpa per scongiurare definitivamente la presenza di sostanze inquinanti nell'aria.

