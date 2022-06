Esplosione in casa, poi divampa l'incendio: muore un uomo

Una persona è morta, un'altra è stata estratta dalla macerie ancora in vita. Un’esplosione, seguita da un incendio, si è verificata nella notte in un’abitazione di Sortino, in provincia di Siracusa. La vittima è un uomo. Una donna è stata invece salvata e soccorsa.

Sul posto al lavoro ci sono i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Da chiarire i motivi alla base della tragedia.