Muore tra le fiamme che divorano all'improvviso il suo appartamento

Un uomo di 71 anni ha perso la vita a Trieste nell'incendio della casa dove abitava, al terzo piano di via Capodistria 51, alla periferia della città. Vani i soccorsi

Tragedia nella tarda serata di ieri. Un uomo di 71 anni è morto a Trieste nell'incendio dell'appartamento dove abitava, al terzo piano di via Capodistria 51 alla periferia della città.

L'incendio in via Capodistria a Trieste

Le fiamme hanno divorato tutte le stanze. Per l'uomo di origini istriane. nonostante i soccorsi, non c'è stato nulla da fare. Sul posto, oltre i Vigili del fuoco intervenuti con la prima partenza e l'autoscala, sono giunti anche i sanitari del 118 e i carabinieri.

Da accertare le cause dell'incendio. Un vicino di casa avrebbe sentito le grida dell'uomo che dall'interno dell'appartamento chiedeva aiuto. Sempre lo stesso vicino di casa avrebbe tentato di buttare giù la porta d'ingresso dell'appartamento dell'anziano, senza riuscirci. Un altro vicino si è precipitato sul balcone del suo appartamento, impossibilitato a scendere in strada a causa della colonna di fumo che aveva reso inagibile il vano scale.

I vigili del fuoco hanno passato la notte sul posto provvedendo a mettere in sicurezza tutta l'area. Per il possibile surriscaldamento dei solai l'edificio è stato e continuerà ad essere monitorato anche oggi. Non ci sarebbero altri feriti o intossicati