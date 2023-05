Appartamento va a fuoco: residenti si rifugiano sui balconi e sul tetto, le immagini

Un incendio è divampato in un appartamento al primo piano di un palazzo di via Cigna 77, a Torino. Una cortina di fumo spesso è uscita dalla finestra dell'edificio. Il rogo è scoppiato questa mattina, martedì 30 maggio. Numerose persone hanno cercato rifugio nei piani superiori, sui balconi o addirittura sul tetto dello stabile e sono state soccorse dai vigili del fuoco, giunti sul posto con diverse squadre. L'edificio è stato evacuato per consentire le operazioni di spegnimento.

Il bilancio conclusivo dell'accaduto è di 14 intossicati a causa del fumo, tra cui una bambina soccorsa dai pompieri sulle scale. Sono stati tutti trasportati negli ospedali della città e nessuno di loro dovrebbe essere in pericolo di vita. Le cause del rogo sono da accertare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Continua a leggere su Today...