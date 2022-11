A fuoco un'intera zona industriale

L'allarme è scattato prima delle 5 di domenica mattina. Una serie di incendi si è sviluppata la notte scorsa nella zona industriale di Villastellone, un comune a una ventina di chilometri a sud di Torino. Secondo le prime informazioni sarebbero coinvolti i capannoni di quattro aziende e una cascina privata. Sul posto sono arrivate una ventina di squadre di vigili del fuoco da tutta la regione per spegnere le fiamme. Sono al lavoro anche gli specialisti del nucleo Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico). Le sostanze in combustione non sono al momento note.

Le fiamme hanno colpito i capannoni appartenenti a una ditta specializzata nel riciclaggio di imballaggi in legno, un'azienda di produzione di pallet, una ditta di autotrasporti, una società che si occupa di trattamento rifiuti; infine, una cascina poco distante. La matrice dolosa non viene esclusa. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri.

Video da TorinoToday