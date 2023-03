Auto pirata lo scaraventa nel fossato, morto ciclista

Tragico incidente stradale sabato sera a Faedis (Udine). Un uomo di 65 anni è morto intorno alle 21 dopo essere stato investito da un'auto che ha proseguito la sua corsa. La vittima era in sella a una bicicletta in via Udine, quando è stata scaraventata in un fossato.

Quando i soccorritori sono giunti sul posto era ormai tardi e non hanno potuto fare altro che accertare il decesso dell'uomo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli che stanno compiendo indagini per individuare il conducente dell'auto pirata.