Incidente in autostrada, scontro tra due tir e un'auto: tre morti

L'incidente fra due tir e un'auto ha provocato la morte di tre persone lungo la corsia sud dell'autostrada A1, nel tratto compreso tra Cassino e San Vittore del Lazio, nel Frusinate. Ci sono anche due feriti gravi. A perdere la vita sono stati i conducenti dei tre mezzi. L'incidente è avvenuto la scorsa notte, per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale. Le vittime non sono ancora state identificate e sono state trasferite all'obitorio del 'Santa Scolastica' di Cassino a disposizione del magistrato di turno presso la procura, Chiara D'Orefice, che dovrà stabilire se predisporre o meno l'autopsia.

Incidente oggi sull'autostrada A1 tra Cassino e San Vittore: tre morti

L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte quando, forse per evitare un'auto in panne, i mezzi pesanti si sono scontrati tra loro. Gli autostrasportatori hanno provato ad evitare l'impatto, ma inutilmente. La scena che si è presentata davanti ai primi soccorritori è stata drammatica: per poter prestare aiuto a chi era incastrato tra le lamiere, è stato necessario l'intervento di più squadre dei vigili del fuoco, oltre che ambulanze e medici.

Le corsie dell'autostrada sono rimaste chiuse fino alle prime luci dell'alba di oggi. Per consentire a chi era rimasto bloccato a poche decine di metri dall'incidente, è stata chiusa la corsia nord e fatto defluire il traffico in senso contrario fino al casello di Cassino. Chi era diretto a sud, invece, aveva l'obbligo di uscire a Cassino.