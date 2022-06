Incidente sulla A1, coinvolti tre tir e cinque auto: ci sono due morti

Maxi incidente lungo l’autostrada del Sole A1, dove sono stati coinvolti tre camion e cinque auto. Ci sono due morti. Lo schianto è avvenuto oggi pomeriggio sul tratto autostradale tra Fabro e Chiusi, in direzione di Firenze: otto i veicoli coinvolti, secondo quanto riporta Autostrade per l'Italia, ci sono due morti - si tratta di due donne - e diversi feriti. L'incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 414. In base a una prima ricostruzione della polizia stradale si è trattato di un tamponamento tra automezzi pesanti con coinvolgimento di alcune vetture.

Il tratto in direzione Firenze è stato subito chiuso per le operazioni di soccorso, mentre il traffico all'interno viene fatto defluire grazie all'attivazione di una corsia in deviazione nella carreggiata opposta. All'interno del tratto interessato si registrano diversi chilometri di coda. Per le brevi percorrenze degli utenti diretti verso Firenze, dopo l'uscita obbligatoria a Fabro, si può percorrere la viabilità ordinaria per rientrare in A1 Chiusi in direzione Firenze. Per le lunghe percorrenze degli utenti diretti verso Firenze si consiglia di uscire ad Orte, percorrere il raccordo Perugia-Bettole per rientrare in A1 a Valdichiana. Per le lunghe percorrenze degli utenti diretti verso Roma, si consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere il raccordo Perugia-Bettole per rientrare in A1 ad Orte.