Giampaolo morto nello schianto tra due auto sulla A1, il gesto dei genitori

Ha lottato per 48 ore ma le sue condizioni erano troppo gravi. Giampaolo Damato, il 24enne rimasto coinvolto nell'incidente tra due auto avvenuto domenica 13 novembre lungo l'autostrada A1 in direzione Milano vicino al casello di Parma, è morto in ospedale. I genitori hanno dato l'ok all'espianto degli organi.

Gianpaolo, originario di Foggia, a marzo avrebbe concluso il suo percorso di studi dopo aver conseguito, nel 2020, una laurea triennale in Economia aziendale. Era stato assunto da poco in un'azienda di Parma, dove si era trasferito. Era il più piccolo dei due figli. Il padre, Antonio, è un professore d'informatica del Blaise Pascal di Foggia.

Come racconta Christian Donelli su ParmaToday, lo schianto è avvenuto all'alba di domenica 13. Due auto si sono scontrate violentemente. Sei, in tutto, i feriti. Damato è stato soccorso e trasferito d'urgenza all'ospedale Maggiore di Parma. Poi il ricovero in Rianimazione e il tragico epilogo. I genitori hanno consentito l'espianto degli organi.