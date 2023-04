Schianto in autostrada, donna scende dall'auto e viene travolta

Un grave incidente stradale si è verificato lungo l'autostrada A1, alle porte di Milano, nella notte tra domenica di Pasqua e lunedì di Pasquetta tra le uscite tangenziale ovest e San Giuliano Milanese. Come si legge su MilanoToday, nello schianto sono rimaste coinvolte due automobili e sei persone. Ad avere la peggio è stata una donna. Sarebbe scesa dalla propria auto - forse per un precedente incidente - ma è stata travolta da una macchina. Le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate. È stata trasportata in arresto cardiocircolatorio all'ospedale San Raffaele. Le altre persone coinvolte nell'incidente hanno tra i 16 e i 35 anni, pare non abbiamo riportato ferite importanti.

Il tratto di strada, in direzione Milano, è stato chiuso per permettere i soccorsi e i rilievi. Oltre agli equipaggi dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), all'altezza del chilometro 4.3 dell'autostrada che collega Milano e Napoli sono arrivati anche i vigili del fuoco, la polizia stradale di Novate e il personale di Autostrade.