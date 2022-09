Schianto in autostrada, due morti

Due persone hanno perso la vita in un incidente avvenuto lungo il tratto di A1 che corre tra la Valdichiana e Chiusi in direzione Roma. Erano le 12 circa quando al chilometro 409 (in località Querce al pino) si è verificata una collisione tra un'auto e un mezzo pesante.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale di Arezzo e il personale della Direzione IV° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. Purtroppo per le persone a bordo dell'auto non c'è stato nulla da fare: ogni tentativo di rianimazione delle due persone nell'auto è stato vano. Si tratta di un uomo di 72 anni e di una donna di 74 entrambi di nazionalità statunitense.