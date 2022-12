Incidente mortale sull'autostrada A1: traffico in tilt

Una donna ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio sull?autostrada A1, tra Barberino e Calenzano, in direzione Firenze. Coinvolti un tir e un?auto, quella su cui viaggiava la donna. Si registrano anche due feriti: non sono in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, ambulanze, elicottero e polizia stradale.

Traffico in tilt in entrambe le direzioni. La strada, chiusa per permettere i soccorsi ed i rilievi del caso, è stata riaperta: al momento si circola su una sola corsia in direzione Firenze, si registrano 10 km di coda. Sette invece i km di coda che si sono formati in carreggiata opposta verso Bologna.