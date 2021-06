Tragedia sulla A1, autotreno tampona cisterna: i mezzi pesanti prendono fuoco, due morti

Un camion è andato a fuoco dopo un grave incidente stradale che ha coinvolto un altro mezzo pesante e un'autovettura al km 67 dell'Autosole in direzione Milano all’altezza di Cadeo.

Incidente A1 oggi: autotreno tampona cisterna, due morti

È di due morti il bilancio del tragico schianto sulla A1. Secondo quanto ricostruito un autotreno avrebbe tamponato una cisterna che trasportava Gpl, ferma in coda. L’impatto violento ha provocato un maxi incendio nel quale i due autisti sono deceduti. Nello schianto è rimasta coinvolta anche un’auto con a bordo due donne tedesche che però, come riporta IlPiacenza, sono riuscite ad uscire dall’abitacolo e salvarsi prima che la loro automobile fosse anch'essa avvolta dalle fiamme. Sul posto stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco insieme ai tecnici il traffico autostradale A21 con direzione svincolo per Bologna, verrà riversato sulle provinciali con uscita Piacenza Ovest.

Video incidente A1

L'autostrada è stata pertanto chiusa tra tra i caselli Piacenza Sud e Fiorenzuola per agevolare l'intervento del personale di Autostrade per l'Italia e di tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitari. Nel tratto chiuso il traffico è attualmente bloccato con 4 km di coda verso Bologna e 5 km in direzione di Milano. Si segnalano inoltre 5 km di coda all'uscita obbligatoria di Fiorenzuola in direzione di Milano e 9 km di coda all'uscita di Piacenza Sud in direzione di Bologna.

Traffico in tilt, lunghe code

Il consiglio di Autrostrade per l'Italia è uscire a Piacenza Sud, percorrere la strada statale 9 Via Emilia con rientro a Fiorenzuola in direzione di Bologna, con un percorso inverso per chi viaggia verso Milano. Il traffico in direzione del capoluogo lombardo verrà deviato sulla diramazione di Fiorenzuola, per poi seguire la A21 verso Brescia e infine la A4 in direzione di Milano. Per le lunghe percorrenze si raccomanda invece di percorrere la A22 del Brennero e la A4 Torino-Trieste.

Una fascia di sicurezza è stata creata dai vigili del fuoco per spegnere l'incendio divampato dalla cisterna coinvolta nell'incidente al km 66 dell'A1 che trasportava Gpl. E' in corso la distribuzione di bottigliette d'acqua alle persone in coda, da parte del personale della Direzione di tronco di Milano di Autostrade per l'Italia