Schianto tra quattro camion sulla A1: chiusa l'autostrada

Incidente stradale poco prima delle ore 6 di mercoledì mattina sull’autostrada A1 Milano-Napoli: chiuso il tratto compreso tra il bivio con la complanare di Piacenza e Basso Lodigiano in direzione Milano.

Lo schianto è avvenuto all’altezza del km 51: coinvolti quattro mezzi pesanti, secondo le prime informazioni raccolte da IlPiacenza. Il bilancio è di una persona rimasta ferita. All'interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda in direzione Milano.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia.

Per i veicoli leggeri in viaggio verso Milano, si consiglia di uscire a Piacenza sud, percorrere la viabilità ordinaria per rientrare in A1 a Basso Lodigiano. Per le lunghe percorrenze in viaggio verso Milano, si consiglia di percorrere la A22 in direzione Verona e successivamente la A4 in direzione Milano.